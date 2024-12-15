Адриатическая лига. «Студентски центар» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» встретится с «Будучностью»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Черногорский «Студентски центар» сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Сербский «Партизан» примет черногорскую «Будучность».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 11-0, Црвена Звезда Сербия – 9-2, Будучность Черногория – 8-2, Дубай ОАЭ – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-4, ФМП Сербия – 7-5, Цедевита-Олимпия Словения – 6-6, Спартак Суботица Сербия – 5-5, Мега Сербия – 5-6, Сплит Хорватия – 5-7, Студентски центар Черногория – 4-7, Задар Хорватия – 4-7, КРКА Словения – 4-8, Борац Чачак Сербия – 3-7, Цибона Хорватия – 2-10, Морнар Бар Черногория – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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