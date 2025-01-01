«Шака было не остановить». Тайрон Лю считает, что «Лейкерс»-2001 лучше, чем «Кэвс»-2016 и «Уорриорз» Кевина Дюрэнта
Тайрон Лю объяснил, почему «Лейкерс» 2001 года были непобедимы.
«Я просто не представляю, чтобы кто-то обыграл ту команду «Лейкерс».
Самый важный фактор — это Шак. Шака было просто не остановить. Против него было невозможно защищаться. Был такой парень, как Дикембе Мутомбо, который был лучшим защитником года, и Шак в той серии в среднем набирал 30-36 очков и делал 14 подборов или что-то в этом роде.
Шаку просто нечего было противопоставить. Вы использовали дабл-тим против Кобе или у Кобе был неудачный матч, но вы ничего не могли противопоставить Шаку», – сказал бывший игрок «Лейкерс», ныне главный тренер «Клипперс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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