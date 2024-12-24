«Он делал все, кроме языка». Фил Джексон был поражен, насколько Кобе Брайант был похож на Майкла Джордана
Фил Джексон рассказал, как Кобе Брайант подражал Майклу Джордану.
«Когда я только пришел в «Лейкерс», я не мог поверить, как многое из того, что делал Кобе, напоминало Майкла Джордана. Я имею в виду позы, его манера игры, он делал все, кроме языка. Знаете, Майкл всегда высовывал язык, когда что-то исполнял.
У Кобе не было таких рук, но он делал все то же самое, стоял и держал руки так же, как Майкл. Он хотел повторить последний бросок Майкла против «Юты». Я говорил: «Кобе, не бери на себя игру, еще не время». Ему было 21-22 года», — рассказал легендарный тренер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал JT Foxx
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