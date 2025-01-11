«Обе стороны нуждаются друг в друге». Бобби Маркс считает, что Джимми Батлер останется в «Майами» после дедлайна
Высока вероятность, что Джимми Батлер останется в «Майами» после дедлайна.
Об этом сообщает журналист Бобби Маркс.
«Майами» довольно тверд в отношении того, что ему нужно. Ему не нужен Брэдли Бил, ему не нужен долгосрочный контракт. Я думаю, что есть большая вероятность, что Джимми Батлер останется в составе «Хит» после дедлайна обменов 6 февраля, и он использует опцию за 52 миллиона долларов.
Я знаю, сообщалось, что он откажется от опции и станет свободным агентом. Но более вероятно, если он использует опцию продления контракта, чем будет смотреть, как обстоят дела с точки зрения обмена.
Обе стороны нуждаются друг в друге. Я не знаю, как этот поезд сошел с рельсов, но «Майами» нужен Батлер, а Батлеру нужен «Майами».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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