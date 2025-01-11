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Тим Хардуэй-старший: «У Пэта Райли есть видео, показывающее, почему он отстранил Джимми Батлера»

У «Майами» есть доказательства, оправдывающие отстранение Джимми Батлера.

Об этом рассказал бывший игрок «Хит» Тим Хардуэй-старший.

«Нельзя проявлять неуважение к руководству, и именно этим занимается Джимми Батлер.

Вот что я вам скажу: этот корабль будет плыть по воде, пока там есть Пэт ​​Райли. Джимми Батлер пытается потопить этот корабль. Этот корабль не утонет. Я полностью на стороне Пэта Райли.

У тебя есть контракт, ты играешь по этому контракту и смотришь, как все сложится. Ты можешь воспользоваться опцией на 52 миллиона долларов в следующем сезоне, хотя, как ты говоришь, ты не собираешься это делать. На мой взгляд, это уму непостижимо. Как можно отказаться от 52 миллионов долларов?

Эти парни не могут принять отказ. Он не может принять отказ, потому что все всегда говорили ему: «Да, да, да», а теперь он расстроен, и мир рушится, он не может играть, потому что ему не дают деньги, которые он хочет. У тебя есть контракт, иди и играй.

Я знаю Пэта, и вот что сейчас будет. У Пэта есть письмо на 10 страниц в профсоюз игроков. И у него есть видео, показывающее, почему он отстранил этого человека», – заявил пятикратный участник Матча всех звезд НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoТим Хардуэй
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