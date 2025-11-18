Видео
4

Ламело Болл с помощью крика потребовал передачи от партнера

В одном из эпизодов матча против «Торонто» звездный защитник «Шарлотт» Ламело Болл так сильно хотел получить мяч от защитника Сиона Джеймса, что начал привлекать его внимание криком.

Момент закончился передачей Болла на защитника Кона Книппела, который реализовал трехочковый.

«Шарлотт» уступил «Торонто» в близкой концовке, Болл отметился 20 очками (6 из 19 с игры), 5 подборами и 8 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
logoШарлотт
logoКон Книппел
logoЛамело Болл
logoБаскетбол - видео
logoТоронто
Сион Джеймс
