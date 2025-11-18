Ламело Болл с помощью крика потребовал передачи от партнера

В одном из эпизодов матча против «Торонто» звездный защитник «Шарлотт » Ламело Болл так сильно хотел получить мяч от защитника Сиона Джеймса, что начал привлекать его внимание криком.

Момент закончился передачей Болла на защитника Кона Книппела , который реализовал трехочковый.

«Шарлотт» уступил «Торонто » в близкой концовке, Болл отметился 20 очками (6 из 19 с игры), 5 подборами и 8 передачами.