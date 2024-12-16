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  • Менеджер команды НБА о сравнении драфтов: «Купер Флэгг ниже Вембаньямы и Уильямсона, на уровне Каннингема, выше Эдвардса и Рисаше»
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Менеджер команды НБА о сравнении драфтов: «Купер Флэгг ниже Вембаньямы и Уильямсона, на уровне Каннингема, выше Эдвардса и Рисаше»

Менеджеры НБА описали нынешний статус Купера Флэгга.

Форвард университета Duke претендует на первое место драфта-2025 НБА. Менеджеры описали его в сравнении с первыми номерами предыдущих лет.

«На данном этапе он выглядит уровнем ниже Вембаньямы, даже Зайона Уильямсона, рядом с Кейдом Каннингемом, выше Энтони Эдвардса, Заккари Рисаше и других парней с драфтов, когда мы не были точно уверены в 1-й позиции», – заявил управленец с Запада.

«Вембаньяма превосходит с позиций антропометрии, Зайон был атлетом другого уровня. Флэгг ниже. Кейд Каннингем – неплохое сравнение, потому что в тот год он был уверенным фаворитом. Флэгг – максимально впечатляющий кандидат второго уровня, которого можно представить», – заключил другой менеджер.

«Не думаю, что он талант поколения. Это понятие заездили. Но если его выберут 1-м, никто не сможет сказать, что это был плохой выбор», – высказался третий эксперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВиктор Вембаньяма
logoЗаккари Рисаше
logoЗайон Уильямсон
Купер Флэгг
logoЭнтони Эдвардс
logoдрафт НБА
logoНБА
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