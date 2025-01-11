«Сдались и провалили игру». Хавьер Паскуаль попросил прощения у болельщиков «Зенита»
Хавьер Паскуаль извинился перед болельщиками за игру «Зенита» против «Локо».
«Я здесь уже больше четырех лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня играли.
Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру», – заявил главный тренер «Зенита».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит» со счетом 117:98.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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