«Сдались и провалили игру». Хавьер Паскуаль попросил прощения у болельщиков «Зенита»

Хавьер Паскуаль извинился перед болельщиками за игру «Зенита» против «Локо».

«Я здесь уже больше четырех лет, и не было такого момента, когда я бы сказал что-то хуже, чем скажу сейчас. Я хочу попросить прощения у всех болельщиков за то, как мы сегодня играли.

Ни концентрации, ни бойцовского духа сегодня не было. Мы еще как-то играли в первой половине, потому что более или менее действовали в атаке. Но после перерыва игра была совершенно другой. От нас было много потерь, много промахов, и «Локо» воспользовался этим. Мы в какой-то момент сдались и провалили игру», – заявил главный тренер «Зенита».

Краснодарский «Локомот ив-Кубань» на выезде переиграл санкт-петербургский «Зенит » со счетом 117:98.