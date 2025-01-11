Андрей Ведищев: «У «Локо» не всегда получается выйти с должным настроем на игру и удержать его»

Андрей Ведищев оценил готовность «Локомотива-Кубань» к матчу с «Зенитом».

«Сегодня играем с одним из лидеров Лиги . «Зенит » – сильная команда, которая очень талантлива в нападении и имеет в своем составе достаточно много опытных игроков.

Для нас сейчас важно вернуться в игровой ритм. Предыдущий матч с «Пармой» показал, что у нас не всегда получается выйти с должным настроем на игру и удержать его.

Чтобы выиграть сегодняшний матч, нам нужно быть полностью сконцентрированными все 40 минут игры», – заявил главный тренер «Локомотива-Кубань».