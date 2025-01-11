Андрей Ведищев о победе над «Зенитом»: «Были готовы, в отличие от первого матча»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Зенитом» – 117:98.

— Очень рады выиграть! Мы были готовы, в отличие от первого матча. Были желания, концентрация, мне все понравилось.

— Что за слова в перерыве вы сказали? Совершили рывок в 14 очков.

— Сказал, что важно выйти агрессивно. Начать третью четверть активно. Отзащищаться, нападать, не играть много индивидуально.

— 215 очков на две команды. Как можете прокомментировать?

— Команды, которые умеют атаковать. Очень много мы забили и пропустили. Конечно, это много, но окей, так бывает.

— Вы проявили излишнюю эмоциональность. До сих пор не «убили» в себе игрока?

— Наверное, иногда да. Мне хотелось дать нужную энергию. Нужно было вернуться в правильный ритм, — сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».