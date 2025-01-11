Андрей Ведищев о победе над «Зенитом»: «Были готовы, в отличие от первого матча»
Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над «Зенитом» – 117:98.
— Очень рады выиграть! Мы были готовы, в отличие от первого матча. Были желания, концентрация, мне все понравилось.
— Что за слова в перерыве вы сказали? Совершили рывок в 14 очков.
— Сказал, что важно выйти агрессивно. Начать третью четверть активно. Отзащищаться, нападать, не играть много индивидуально.
— 215 очков на две команды. Как можете прокомментировать?
— Команды, которые умеют атаковать. Очень много мы забили и пропустили. Конечно, это много, но окей, так бывает.
— Вы проявили излишнюю эмоциональность. До сих пор не «убили» в себе игрока?
— Наверное, иногда да. Мне хотелось дать нужную энергию. Нужно было вернуться в правильный ритм, — сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем