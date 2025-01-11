«Зенит» продал все билеты на матч с «Локомотивом-Кубань»
В Санкт-Петербурге ожидается sold out на матче «Зенит» – «Локомотив-Кубань».
Питерский клуб продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоится в субботу, 11 января.
В КСК «Арена» сегодня ожидается более 7 тысяч зрителей.
В Перми сегодня будет аншлаг на матче «Парма» – ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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