«Зенит» продал все билеты на матч с «Локомотивом-Кубань»

В Санкт-Петербурге ожидается sold out на матче «Зенит» – «Локомотив-Кубань».

Питерский клуб продал все билеты на матч Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань», который состоится в субботу, 11 января.

В КСК «Арена » сегодня ожидается более 7 тысяч зрителей.

В Перми сегодня будет аншлаг на матче «Парма» – ЦСКА.