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Никола Йокич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в голосовании болельщиков на Матч всех звезд

Никола Йокич и Яннис Адетокумбо остаются лидерами голосования на Матч всех звезд.

НБА опубликовала промежуточные итоги голосования болельщиков за включение в состав участников Матча всех звезд НБА 2025 года.

Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Стефен Карри («Голден Стэйт») поднялся на второе место среди защитников Западной конференции, опередив Луку Дончича («Даллас»). Донован Митчелл («Кливленд») сократил отставание от Ламело Болла («Шарлотт») в борьбе за лидерство среди защитников Востока.

Голосование завершится в понедельник, 20 января. Ведущие NBA on TNT объявят стартовых игроков Матча всех звезд 2025 года в четверг, 23 января.

Болельщики предоставляют 50% голосов при определении участников Матча звезд. На игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.

Звездный уикенд в 2025 году пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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