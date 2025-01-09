Никола Йокич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в голосовании болельщиков на Матч всех звезд
НБА опубликовала промежуточные итоги голосования болельщиков за включение в состав участников Матча всех звезд НБА 2025 года.
Центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Стефен Карри («Голден Стэйт») поднялся на второе место среди защитников Западной конференции, опередив Луку Дончича («Даллас»). Донован Митчелл («Кливленд») сократил отставание от Ламело Болла («Шарлотт») в борьбе за лидерство среди защитников Востока.
Голосование завершится в понедельник, 20 января. Ведущие NBA on TNT объявят стартовых игроков Матча всех звезд 2025 года в четверг, 23 января.
Болельщики предоставляют 50% голосов при определении участников Матча звезд. На игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.
Звездный уикенд в 2025 году пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».
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