Йокич и Уэстбрук стали первой парой одноклубников, которые несколько раз за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче

Никола Йокич и Расселл Уэстбрук вошли в историю НБА.

Представители «Денвера » стали первой парой одноклубников, которые несколько раз за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче.

Во встрече с «Бруклином » (124:105) Йокич набрал 35 очков, 12 подборов и 15 передач, Уэстбрук – 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Это второй случай в нынешней регулярке, когда центровой и разыгрывающий имеют по трипл-даблу по итогам отдельной игры.