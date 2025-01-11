Йокич и Уэстбрук стали первой парой одноклубников, которые несколько раз за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче
Никола Йокич и Расселл Уэстбрук вошли в историю НБА.
Представители «Денвера» стали первой парой одноклубников, которые несколько раз за сезон оформляли по трипл-даблу в одном матче.
Во встрече с «Бруклином» (124:105) Йокич набрал 35 очков, 12 подборов и 15 передач, Уэстбрук – 25 очков, 11 подборов и 10 передач. Это второй случай в нынешней регулярке, когда центровой и разыгрывающий имеют по трипл-даблу по итогам отдельной игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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