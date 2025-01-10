Джимми Батлер: «Начальники должны помогать тебе расти, а не пытаться сломать»

Джимми Батлер выложил в соцсетях сценку из своей кофейни.

Форвард «Майами » похвалил своего сотрудника, назвав его «лучшим работником».

«Видишь, я сделал комплимент. Так поступают начальники, они помогают тебе расти, а не пытаются сломать», – улыбнулся Батлер .

Баскетболист был отстранен от игр «Хит» после запроса на обмен. Отношения форварда с Пэтом Райли испортились после публичного призыва «заткнуться» со стороны президента клуба в конце прошлого сезона.