Джимми Батлер: «Начальники должны помогать тебе расти, а не пытаться сломать»
Джимми Батлер выложил в соцсетях сценку из своей кофейни.
Форвард «Майами» похвалил своего сотрудника, назвав его «лучшим работником».
«Видишь, я сделал комплимент. Так поступают начальники, они помогают тебе расти, а не пытаются сломать», – улыбнулся Батлер.
Баскетболист был отстранен от игр «Хит» после запроса на обмен. Отношения форварда с Пэтом Райли испортились после публичного призыва «заткнуться» со стороны президента клуба в конце прошлого сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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