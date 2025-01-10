Кармело Энтони о ситуации в «Хит»: «Джимми Батлер не отступится. Все может завершиться очень некрасиво»
Кармело Энтони поделился мнением об обмене Джимми Батлера.
Форвард «Майами» рассорился с организацией и был отстранен после запроса трансфера.
«Он настоящий трудоголик. Работает невероятно усердно. Он максимально дисциплинирован. Я все это видел, был рядом. Это не тот Батлер, к которому я привык. Происходит что-то не то.
Пэту Райли нужно поскорее расстаться с ним. Все может завершиться очень некрасиво, потому что Джимми не отступится, он не тот человек. Он сделает все, чтобы добиться своего.
Если они не обменяют его до дедлайна, ситуация станет паршивой», – рассудил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Кармело Энтони, соцсети Dru
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