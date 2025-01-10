Кармело Энтони о ситуации в «Хит»: «Джимми Батлер не отступится. Все может завершиться очень некрасиво»

Кармело Энтони поделился мнением об обмене Джимми Батлера.

Форвард «Майами » рассорился с организацией и был отстранен после запроса трансфера.

«Он настоящий трудоголик. Работает невероятно усердно. Он максимально дисциплинирован. Я все это видел, был рядом. Это не тот Батлер , к которому я привык. Происходит что-то не то.

Пэту Райли нужно поскорее расстаться с ним. Все может завершиться очень некрасиво, потому что Джимми не отступится, он не тот человек. Он сделает все, чтобы добиться своего.

Если они не обменяют его до дедлайна, ситуация станет паршивой», – рассудил бывший баскетболист.