Дрэймонд Грин о Джимми Батлере и «Хит»: «Пару лет слышу, что они устали друг от друга. Его там больше ничего не держит»
Дрэймонд Грин описал свой взгляд на ситуацию Джимми Батлера.
«Уже пару лет слышу, что «Хит» устали от Джимми, а Джимми от них. Ему нравилась жизнь в городе, все связанное со статусом лица «Майами». Джимми – очень серьезный парень, который серьезно относится к своему ремеслу, не хочу, чтобы это неправильно поняли. Он здорово добирался до финалов НБА, был лидером команды. Все это делало взаимоотношения терпимыми. Но теперь дело дошло до того, что его больше ничего там не держит.
Вижу два варианта. Либо Пэт Райли отправит его в какую-то мусорную команду, которую он терпеть не может, либо пошлет домой, пообещав заплатить деньги по контракту. Но не вижу никакой возможности на восстановление отношений. Дело зашло слишком далеко», – заключил Грин в своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Дрэймонда Грина
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