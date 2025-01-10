Пэт Райли о «Культуре «Хит»: «Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Игроки должны отдавать клубу то, что у них есть»
Пэт Райли рассказал, на чем зиждется знаменитая клубная культура «Хит».
«Будь тем, кем хочешь быть, но, вспоминая одну из великих библейских цитат, дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Игроки должны отдавать «Хит» то, что у них есть. Они могут заниматься какими-то другими своими вещами, но не могут недодавать нам.
Я объяснил игрокам такую ситуацию, что пока вы связаны с нами контрактом, вы должны нам. Об этом написано в вашем коллективном договоре. Так что не стоит относиться к этому легкомысленно, у нас здесь очень сплоченный и мотивированный коллектив», – заявил президент «Майами».
Лидер «Хит» Джимми Батлер недавно заявил, что не видит себя игроком клуба и хотел бы сменить команду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Dan Le Batard Show
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