Паоло Банкеро набрал 34 очка в матче с «Милуоки». Он вернулся после пропуска 34 игр из-за травмы

Паоло Банкеро вернулся в строй после травмы.

Звездный форвард «Орландо », пропустивший больше двух месяцев, вышел на паркет в пятничном матче против «Милуоки » (106:109).

Банкеро набрал 34 очка (11 из 21 с игры), 7 подборов, 3 передачи и 3 перехвата за 27 минут.

«Получил удовольствие от игры. Чувствовал себя хорошо. Было немного больно. Мне кажется, я очень неплохо выступил», – сказал после матча Паоло.

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 ранее выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах регулярки. Средние показатели Паоло на тот момент составляли 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.