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Домантас Сабонис набрал 32 очка и 20 подборов в победной игре с «Пеликанс»

«Сакраменто» в гостях одолел «Новый Орлеан» – 111:109.

В составе «Кингз» Домантас Сабонис записал на свой счет 32 очка и 20 подборов.

За 34 минуты литовский «большой» реализовал 11 из 15 с игры и 9 из 9 с линии. В его активе также 3 передачи и 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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