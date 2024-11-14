Де’Аарон Фокс набрал 29+6+10 во втором победном матче против «Финикса»
«Кингз» снова обыграли «Санз» – 127:104.
Команды встретились во второй раз за четыре дня. Оба раза сильнее оказались баскетболисты «Сакраменто».
Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету 29 очков, 6 подборов, 10 передач и 2 перехвата. Защитник реализовал 11 из 17 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 6 из 8 штрафных.
Домантас Сабонис добавил 11 очков, 10 подборов и 9 передач.
В составе «Санз» самым результативным оказался форвард Джош Окоги (25 + 8 подборов).
В обоих матчах не принимал участия травмированный форвард Кевин Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, DV highlights
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