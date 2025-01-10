«Лейкерс» о переносе матча с «Хорнетс» из-за пожара: «Сегодня мы должны сосредоточиться на том, что важнее всего»

«Лейкерс» выступили с заявлением по поводу пожара в Лос-Анджелесе.

Запланированный на четверг матч калифорнийцев с «Хорнетс» перенесен.

«Мы очень близко принимаем сложившуюся ситуацию в Лос-Анджелесе. Все наши мысли с теми, кого затронула эта невообразимая история.

Мы думаем о тех, кто борется со стихией, с теми, кто пришел на помощь, когда мы так сильно нуждались друг в друге.

Сегодня мы должны сосредоточиться на том, что важнее всего. Игра состоится в другой день.

Мы вместе с тобой, Эл Эй», – говорится в сообщении «озерников».

Пожар в Лос-Анджелесе может стать самым дорогим и разрушительным в истории Калифорнии. По предварительной оценке, общий ущерб и экономические потери от него составляют более 50 миллиардов долларов.

Тысячи зданий были повреждены огнем или разрушены, в этот список попал и дом главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика. Более 100 000 человек эвакуированы.