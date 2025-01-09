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Джимми Батлер дал понять, что подпишет новый контракт только с «Финиксом»

Джимми Батлер готов подписать новый контракт только с «Финиксом».

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Джимми Батлер дал понять в НБА, что подпишет новый контракт только с одной командой – «Санз». Тупиковая ситуация «Хит» с Батлером теперь может затянуться до дедлайна обменов 6 февраля», – пишет Сайдери.

 Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщал, что «Финикс» – единственная команда, готовая предложить Батлеру условия нового контракта, которые его устроят.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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