Джимми Батлер дал понять, что подпишет новый контракт только с «Финиксом»

Джимми Батлер готов подписать новый контракт только с «Финиксом».

Об этом сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Джимми Батлер дал понять в НБА , что подпишет новый контракт только с одной командой – «Санз». Тупиковая ситуация «Хит» с Батлером теперь может затянуться до дедлайна обменов 6 февраля», – пишет Сайдери.

Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщал, что «Финикс » – единственная команда, готовая предложить Батлеру условия нового контракта, которые его устроят.