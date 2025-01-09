«Майами» не получил привлекательного предложения по обмену Джимми Батлера

«Хит» не получил выгодного предложения по Джимми Батлеру.

Спустя более чем неделю после того, «Майами » отстранил Джимми Батлера от участия в матчах за поведение, наносящее ущерб команде, клуб не получил привлекательного предложения по обмену форварда.

«Майами» планирует вернуть Батлера в состав в матче против «Денвера» в следующую пятницу.

По словам источников, ситуация изменится только в том случае, если на следующей неделе будет сделано привлекательное предложение по обмену.