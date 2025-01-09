«Майами» не получил привлекательного предложения по обмену Джимми Батлера
«Хит» не получил выгодного предложения по Джимми Батлеру.
Спустя более чем неделю после того, «Майами» отстранил Джимми Батлера от участия в матчах за поведение, наносящее ущерб команде, клуб не получил привлекательного предложения по обмену форварда.
«Майами» планирует вернуть Батлера в состав в матче против «Денвера» в следующую пятницу.
По словам источников, ситуация изменится только в том случае, если на следующей неделе будет сделано привлекательное предложение по обмену.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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