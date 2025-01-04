Чарльз Баркли о Джимми Батлере: «На 100 процентов та же ситуация, что и с Клэем Томпсоном»

Баркли считает, что «Хит» поступил с Батлером так же, как «Уорриорз» с Томпсоном.

«На 100 процентов та же ситуация, что и с Клэем Томпсоном . «Уорриорз» сказали: «Клэй, ты был великолепен, великолепен, великолепен, но мы не можем платить тебе за то, каким ты был раньше.

Они приняли бизнес-решение. Пэт принял решение с Дуэйном Уэйдом . Теперь он принимает решение с Джимми Батлером . У Джимми есть опция на 55 миллионов долларов на следующий сезон. Это большие деньги, но он хочет продления. Пэт Райли не заплатит Джимми. Джимми расстроен. Джимми придется собрать вещи», – сказал эксперт TNT.