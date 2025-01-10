«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА
В Перми ожидается sold out на матче «Парма» – ЦСКА.
«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА, который состоится в субботу, 11 января.
Вмещающий около 6 тысяч зрителей «Молот» будет заполнен до отказа во время встречи с армейцами во второй раз в этом сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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