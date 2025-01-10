В Перми ожидается sold out на матче «Парма» – ЦСКА.

«Парма » продала все билеты на матч с ЦСКА , который состоится в субботу, 11 января.

Вмещающий около 6 тысяч зрителей «Молот » будет заполнен до отказа во время встречи с армейцами во второй раз в этом сезоне.