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«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА

В Перми ожидается sold out на матче «Парма» – ЦСКА.

«Парма» продала все билеты на матч с ЦСКА, который состоится в субботу, 11 января.

Вмещающий около 6 тысяч зрителей «Молот» будет заполнен до отказа во время встречи с армейцами во второй раз в этом сезоне.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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болельщики
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