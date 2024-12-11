Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Пермская «Парма» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет красноярский «Енисей». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-2, Локомотив-Кубань – 14-4, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 8-10, Самара – 7-11, Автодор – 7-11, Парма – 7-11, Енисей – 6-12, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.