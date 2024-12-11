Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
Пермская «Парма» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет красноярский «Енисей».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-2, Локомотив-Кубань – 14-4, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 8-10, Самара – 7-11, Автодор – 7-11, Парма – 7-11, Енисей – 6-12, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости