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Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Пермская «Парма» сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубань», московский ЦСКА примет красноярский «Енисей».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-2, Локомотив-Кубань – 14-4, УНИКС – 13-5, Пари Нижний Новгород – 10-8, Уралмаш – 8-10, Самара – 7-11, Автодор – 7-11, Парма – 7-11, Енисей – 6-12, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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