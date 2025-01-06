Аврамович, Балашов, Зубков, Найт и Руженцев – в символической пятерке тура Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку игровой недели.

В пятерку лучших по итогам матчей 4-5 января вошли Алекса Аврамович (ЦСКА ), Сергей Балашов («Енисей »), Андрей Зубков (МБА-МАИ), Маркос Найт (УНИКС ) и Самсон Руженцев («Парма»).