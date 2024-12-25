Единая лига ВТБ. «Автодор» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

Саратовский «Автодор » примет московский ЦСКА, казанский УНИКС сыграет с пермской «Пармой». Красноярский «Енисей» встретится с казахстанской «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 18-3, Зенит – 18-3, УНИКС – 16-5, Локомотив-Кубань – 16-5, Пари Нижний Новгород – 11-10, Уралмаш – 10-11, Парма – 10-11, Автодор – 9-12, Самара – 7-14, Енисей – 6-15, МБА-МАИ – 5-16, Астана – 0-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.