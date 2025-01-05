Егор Демин набрал 3 очка и сделал 7 передач во втором матче после возвращения в состав «Кугарс»

Егор Демин провел вторую игру с низкой результативностью.

Российский разыгрывающий набрал 3 очка, 7 передач, 3 подбора и 1 перехват за 26 минут в проигранном матче в рамках Big 12 с университетом Хьюстона (55:86).

Демин реализовал 1 из 6 попыток с игры и 1 из 2 штрафных.

В команде только защитнику Тревину Неллу (12) удалось набрать двузначное количество очков.

Поражение с разницей в 31 очко стало для университета Бригама Янга крупнейшим за 3 года.