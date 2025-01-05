Егор Демин набрал 3 очка и сделал 7 передач во втором матче после возвращения в состав «Кугарс»
Егор Демин провел вторую игру с низкой результативностью.
Российский разыгрывающий набрал 3 очка, 7 передач, 3 подбора и 1 перехват за 26 минут в проигранном матче в рамках Big 12 с университетом Хьюстона (55:86).
Демин реализовал 1 из 6 попыток с игры и 1 из 2 штрафных.
В команде только защитнику Тревину Неллу (12) удалось набрать двузначное количество очков.
Поражение с разницей в 31 очко стало для университета Бригама Янга крупнейшим за 3 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: KSL Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем