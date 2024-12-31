NCAA. «Кугарс» Егора Демина встретятся с «Сан Девилз»

Сегодня университет Бригама Янга играет дома против университета Аризона Стэйт.

Российский разыгрывающий Егор Демин восстановился после ушиба колена и должен принять участие в матче.

NCAA

Big 12

Университет Бригама Янга – университет Аризона Стэйт

1 января . 0:00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.