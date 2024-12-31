NCAA. «Кугарс» Егора Демина встретятся с «Сан Девилз»
Сегодня университет Бригама Янга играет дома против университета Аризона Стэйт.
Российский разыгрывающий Егор Демин восстановился после ушиба колена и должен принять участие в матче.
Big 12
Университет Бригама Янга – университет Аризона Стэйт
1 января. 0:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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