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Паоло Банкеро вернется после травмы в пятницу в матче против «Милуоки»

Возвращение Паоло Банкеро состоится в пятницу.

Звездный форвард «Орландо», пропустивший больше двух месяцев, выйдет на паркет в пятничном матче против «Милуоки», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах регулярки. Средние показатели Паоло – 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса в соцсети X
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