Паоло Банкеро вернется после травмы в пятницу в матче против «Милуоки»

Возвращение Паоло Банкеро состоится в пятницу.

Звездный форвард «Орландо », пропустивший больше двух месяцев, выйдет на паркет в пятничном матче против «Милуоки », сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах регулярки. Средние показатели Паоло – 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.