Паоло Банкеро вернется после травмы в четверг против «Миннесоты» или в пятницу в игре с «Милуоки»

Возвращение Паоло Банкеро состоится на этой неделе.

Звездный форвард «Орландо » выйдет на паркет в четверг против «Миннесоты» или в пятничной игре с «Милуоки».

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах регулярки.

Средние показатели Паоло – 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.