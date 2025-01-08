Паоло Банкеро намекнул на скорое возвращение на площадку в социальных сетях

Паоло Банкеро все ближе к возвращению в строй.

Форвард «Мэджик» написал об этом в сети инстаграм, выложив серию фотографий в повседневной одежде.

«Пока что сезон проходит вот так. Но мы почти дождались», – говорится в посте Банкеро .

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 выбыл из строя из-за разрыва косой мышцы живота, успев отыграть лишь в 5 матчах.

Средние показатели Паоло – 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.