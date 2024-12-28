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Паоло Банкеро приближается к возвращению в строй. Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель

Паоло Банкеро все ближе к возвращению в строй.

Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель.

Участник Матча всех звезд сезона-23/24 вошел в фазу «возвращения к соревновательным кондициям» после разрыва косой мышцы живота, из-за которого он пропустил 28 из 33 матчей «Орландо» в этом сезоне.

По словам Банкеро, поврежденная мышца на данный момент уже зажила.

Средние показатели Паоло – 29,0 очка (50% с игры), 8,8 подбора и 5,6 передачи.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoПаоло Банкеро
logoНБА
logoОрландо
травмы
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