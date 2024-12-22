Чарльз Баркли: «Паоло Банкеро к концу сезона войдет в десятку лучших игроков НБА»

Чарльз Баркли считает, что Паоло Банкеро входит в Топ-10 игроков НБА.

«Паоло Банкеро , как мне кажется, к концу сезона войдет в десятку лучших игроков НБА .

Я думаю, что он войдет в десятку лучших. Он уже был участником Матча всех звезд. Он был в ударе в начале сезоне», – сказал эксперт TNT и член Зала славы.