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«Хит» предпочли решать вопросы поведения Джимми Батлера дома, а не во время выездного тура

Названа причина отстранения Джимми Батлера на семь матчей.

«Майами» готовится к возвращению Джимми Батлера в состав, когда выездной тур команды закончится и срок отстранения игрока завершится. По информации Сэма Эмика из The Athletic, «Хит» решили отстранить Батлера на весь срок поездки, чтобы поведение Батлера можно было рассмотреть дома, а не во время тура. Клуб посчитал, что поведение Батлера на площадке и за ее пределами становится «все более проблематичным».

Профсоюз игроков НБА подал жалобу на «Хит», чтобы возместить хотя бы часть потерянной зарплаты Батлера за время его семиматчевой дисквалификации. Подробности того, почему Батлер был отстранен за поведение, наносящее ущерб команде, не уточняются.

17 января «Майами» сыграет на своей площадке против «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoМайами
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