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Никола Миротич: «Джимми Батлер – самый трудолюбивый игрок, которого я когда-либо видел»

Никола Миротич назвал Джимми Батлера самым трудолюбивым игроком.

«Джимми Батлер, вероятно, самый трудолюбивый игрок, которого я когда-либо видел.

У него было сумасшедшее расписание. Он приходил на тренировку в 3:00 утра с персональным тренером. Он качался в 3:00, затем делал баскетбольные упражнения в 5:00. Были дни, когда Джимми приходил на тренировку, снимал обувь и просто сидел в стороне, наблюдая, как мы тренируемся. Я удивлялся: «Почему Джимми не тренируется?» Потом кто-то сказал мне: «Джимми уже позанимался со своим тренером».

У него был собственный распорядок, и это работало. У него был свой ритм, и позже я его понял. Джимми был великолепен. В каждом матче, тренировался он с нами или нет, он выкладывался на все 100 процентов. Он сражался в каждом матче», – рассказал форвард «Милана», выступавший в начале карьеры за «Чикаго».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Skweek
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