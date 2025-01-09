Кендрик Перкинс: «Санз» готовы предложить Джимми Батлеру продление контракта на 2 года и 121 млн долларов»

Кендрик Перкинс считает, что «Санз» удастся выменять Джимми Батлера.

«Согласно моим источникам, «Санз» готовы предложить Джимми Батлеру продление контракта на два года и 121 миллион долларов.

Но дело не только в деньгах, но и в отношениях. В отношениях между Джимми Батлером и Кевином Дюрэнтом . «Финикс » хочет заполучить Джимми Батлера, потому что Кевин Дюрэнт хочет заполучить Джимми Батлера. И если он получит Джимми Батлера – а я считаю, что он его получит – они оба подпишут продление контракта», – заявил эксперт ESPN.