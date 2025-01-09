Кендрик Перкинс: «Санз» готовы предложить Джимми Батлеру продление контракта на 2 года и 121 млн долларов»
Кендрик Перкинс считает, что «Санз» удастся выменять Джимми Батлера.
«Согласно моим источникам, «Санз» готовы предложить Джимми Батлеру продление контракта на два года и 121 миллион долларов.
Но дело не только в деньгах, но и в отношениях. В отношениях между Джимми Батлером и Кевином Дюрэнтом. «Финикс» хочет заполучить Джимми Батлера, потому что Кевин Дюрэнт хочет заполучить Джимми Батлера. И если он получит Джимми Батлера – а я считаю, что он его получит – они оба подпишут продление контракта», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дона Барзини в соцсети X
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