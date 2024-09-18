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Сергей Собянин анонсировал строительство Центра подготовки баскетбольных сборных России в районе Внуково

В Москве построят Центр подготовки баскетбольных сборных России .

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Построим Центр подготовки сборных команд России по баскетболу в районе Внуково. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Планируется, что площадь спортивного объекта составит порядка 8,8 тыс. кв. метров. В нем будет создано больше 200 рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы Москвы. Мы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и т.д.», – написал Собянин.

Изображение: Телеграм-канал Сергея Собянина

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина
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Сергей Собянин
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