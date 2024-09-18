Сергей Собянин анонсировал строительство Центра подготовки баскетбольных сборных России в районе Внуково
В Москве построят Центр подготовки баскетбольных сборных России .
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
«Построим Центр подготовки сборных команд России по баскетболу в районе Внуково. Проект будет реализован за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Планируется, что площадь спортивного объекта составит порядка 8,8 тыс. кв. метров. В нем будет создано больше 200 рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы Москвы. Мы заключили свыше 130 соглашений с инвесторами, которые построят новые промышленные предприятия, учреждения образования, культуры, спорта и т.д.», – написал Собянин.
Изображение: Телеграм-канал Сергея Собянина
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости