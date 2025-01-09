Валерий Лиходей стал игроком грозненского «Динамо»
Валерий Лиходей пополнил состав грозненского «Динамо».
«Динамо» Грозный объявил о переходе в команду 38-летнего российского форварда.
Лиходей заменил Артема Комиссарова, который выбыл на полтора-два месяца из-за травмы.
На счету Лиходея 17 сезонов в Суперлиге А, ПБЛ и Единой лиге ВТБ, а также выступления в Литве, Италии и Польше. Лиходей является победителем Еврокубка в составе «Локомотива» и Еврочелленджа в составе ЦСК ВВС.
Последние два сезона Лиходей провел в Астане.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем