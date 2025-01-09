Валерий Лиходей стал игроком грозненского «Динамо»

Валерий Лиходей пополнил состав грозненского «Динамо».

«Динамо» Грозный объявил о переходе в команду 38-летнего российского форварда.

Лиходей заменил Артема Комиссарова, который выбыл на полтора-два месяца из-за травмы.

На счету Лиходея 17 сезонов в Суперлиге А, ПБЛ и Единой лиге ВТБ, а также выступления в Литве, Италии и Польше. Лиходей является победителем Еврокубка в составе «Локомотива» и Еврочелленджа в составе ЦСК ВВС.

Последние два сезона Лиходей провел в Астане.