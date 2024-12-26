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Валерий Лиходей продолжит карьеру в грозненском «Динамо»

Валерий Лиходей близок к переходу в грозненское «Динамо».

38-летний российский форвард заменит в составе новичка Суперлиги Артема Комиссарова, который выбыл на полтора-два месяца из-за травмы.

На счету Лиходея 17 сезонов в Суперлиге А, ПБЛ и Единой лиге ВТБ, а также выступления в Литве, Италии и Польше. Лиходей является победителем Еврокубка в составе «Локомотива» и Еврочелленджа в составе ЦСК ВВС.

Последние два сезона Лиходей провел в Астане.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoВалерий Лиходей
суперлига Россия
возможные переходы
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