Валерий Лиходей: «УНИКСу пока еще сложно заменить Ненада Димитриевича»
Валерий Лиходей высказался о домашнем поражении УНИКСа от «Локомотива-Кубань».
«Победа «Локомотива» в этом матче закономерна. Он смотрелся сильнее. Я думал перед игрой, что УНИКС получше проработал эту двухнедельную паузу в чемпионате и провел работу над ошибками, все‑таки состав у них хороший, но… Надо посерьезнее походить к таким играм.
Вообще, как Димитриевич покинул УНИКС, они стали теряться в игре. Видимо, им пока еще сложно его заменить. А «Локо» хорошо идет. Похоже, у него все на своих местах», — сказал бывший форвард УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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