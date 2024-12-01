Валерий Лиходей: «УНИКСу пока еще сложно заменить Ненада Димитриевича»

Валерий Лиходей высказался о домашнем поражении УНИКСа от «Локомотива-Кубань».

«Победа «Локомот ива» в этом матче закономерна. Он смотрелся сильнее. Я думал перед игрой, что УНИКС получше проработал эту двухнедельную паузу в чемпионате и провел работу над ошибками, все‑таки состав у них хороший, но… Надо посерьезнее походить к таким играм.

Вообще, как Димитриевич покинул УНИКС, они стали теряться в игре. Видимо, им пока еще сложно его заменить. А «Локо» хорошо идет. Похоже, у него все на своих местах», — сказал бывший форвард УНИКСа .