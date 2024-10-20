Валерий Лиходей: «Успехи «Локомотива-Кубань» говорят о хорошей предсезонной подготовке»
Валерий Лиходей высказался о победе «Локомотива-Кубань» над УНИКСом.
«Я предполагал, что «Локо» может выиграть в этой встрече. Так оно и вышло. Успехи краснодарцев явно говорят о хорошей предсезонной подготовке команды. Ну, а дальше будет видно.
УНИКС сейчас не в очень хорошей форме, не слишком убедительно играет, а «Локомотив» — на коне. Все логично», — сказал бывший форвард «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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