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Валерий Лиходей: «Успехи «Локомотива-Кубань» говорят о хорошей предсезонной подготовке»

Валерий Лиходей высказался о победе «Локомотива-Кубань» над УНИКСом.

«Я предполагал, что «Локо» может выиграть в этой встрече. Так оно и вышло. Успехи краснодарцев явно говорят о хорошей предсезонной подготовке команды. Ну, а дальше будет видно.

УНИКС сейчас не в очень хорошей форме, не слишком убедительно играет, а «Локомотив» — на коне. Все логично», — сказал бывший форвард «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoВалерий Лиходей
logoЕдиная лига ВТБ
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