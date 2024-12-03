Валерий Лиходей о Егоре Демине: «Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера. Это большая редкость»
Валерий Лиходей оценил перспективы Егора Демина.
18-летний россиянин проводит дебютный сезон в NCAA и занимает высокие места в драфт-прогнозах.
«Есть ли у Демина шансы стать игроком НБА? Да, конечно. А почему нет? У Егора очень хорошая статистика. Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера. Это большая редкость. Такие вещи очень ценны.
В общем, он разносторонний игрок. Посмотрим, как он будет развивать эти качества. Было бы здорово увидеть его в НБА», – сказал бывший игрок УНИКСа.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости