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Валерий Лиходей о Егоре Демине: «Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера. Это большая редкость»

Валерий Лиходей оценил перспективы Егора Демина.

18-летний россиянин проводит дебютный сезон в NCAA и занимает высокие места в драфт-прогнозах.

«Есть ли у Демина шансы стать игроком НБА? Да, конечно. А почему нет? У Егора очень хорошая статистика. Он большой, высокий, а играет на позиции первого номера. Это большая редкость. Такие вещи очень ценны.

В общем, он разносторонний игрок. Посмотрим, как он будет развивать эти качества. Было бы здорово увидеть его в НБА», – сказал бывший игрок УНИКСа.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoNCAA
logoЕгор Демин
logoВалерий Лиходей
университет Бригама Янга
logoНБА
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