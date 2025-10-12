Антон Юдин о матче с МБА-МАИ: «Сегодня я могу сказать браво команде, мы одержали заслуженную победу»
Главный тренер «Локо» прокомментировал выездную победу над МБА-МАИ.
«Понимали, что матч будет тяжелым. МБА-МАИ здорово начала сезон, одержала три победы подряд, две из них на выезде, москвичи в хорошей форме, поэтому мы готовились именно к такому противостоянию.
Конечно, мы пока еще не сыграны на сто процентов, у нас много травмированных игроков, которые еще даже не работают с командой, но я всегда говорю парням: самое важное – это те, кто выходят на паркет.
Сегодня я могу сказать браво команде, мы достойно выглядели и одержали заслуженную, как я считаю, победу», – заявил после матча Антон Юдин.
«Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ в напряженном матче со счетом 88:85. Для московской команды это первое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
