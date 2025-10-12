  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Антон Юдин о матче с МБА-МАИ: «Сегодня я могу сказать браво команде, мы одержали заслуженную победу»
Антон Юдин о матче с МБА-МАИ: «Сегодня я могу сказать браво команде, мы одержали заслуженную победу»

Главный тренер «Локо» прокомментировал выездную победу над МБА-МАИ.

«Понимали, что матч будет тяжелым. МБА-МАИ здорово начала сезон, одержала три победы подряд, две из них на выезде, москвичи в хорошей форме, поэтому мы готовились именно к такому противостоянию.

Конечно, мы пока еще не сыграны на сто процентов, у нас много травмированных игроков, которые еще даже не работают с командой, но я всегда говорю парням: самое важное – это те, кто выходят на паркет.

Сегодня я могу сказать браво команде, мы достойно выглядели и одержали заслуженную, как я считаю, победу», – заявил после матча Антон Юдин.

«Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ в напряженном матче со счетом 88:85. Для московской команды это первое поражение в новом сезоне Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoМБА-МАИ
logoЕдиная лига ВТБ
Антон Юдин
