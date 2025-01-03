Кэмерон Джонсон получил травму голеностопа в концовке матча с «Милуоки»

Кэмерон Джонсон не смог завершить встречу с «Бакс» (113:110).

Форвард «Нетс» подвернул лодыжку и после матча передвигался с помощью костылей. Обследование не выявило осложнений.

Джонсон набрал 26 очков и 5 подборов за 39 минут на площадке.

Баскетболист является основным претендентом на участие в следующем обмене «Бруклина » и вызывает интерес у целого ряда клубов.

Форвард проводит статистически лучший сезон в своей карьере. В его активе 19,5 очка, 4,3 подбора и 3 передачи в среднем при 43,6% реализации бросков из-за дуги.

По информации источников, «Нетс» запрашивают высокую цену за игрока, потому что не видят критической необходимости в обмене.