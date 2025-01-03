Кэмерон Джонсон получил травму голеностопа в концовке матча с «Милуоки»
Кэмерон Джонсон не смог завершить встречу с «Бакс» (113:110).
Форвард «Нетс» подвернул лодыжку и после матча передвигался с помощью костылей. Обследование не выявило осложнений.
Джонсон набрал 26 очков и 5 подборов за 39 минут на площадке.
Баскетболист является основным претендентом на участие в следующем обмене «Бруклина» и вызывает интерес у целого ряда клубов.
Форвард проводит статистически лучший сезон в своей карьере. В его активе 19,5 очка, 4,3 подбора и 3 передачи в среднем при 43,6% реализации бросков из-за дуги.
По информации источников, «Нетс» запрашивают высокую цену за игрока, потому что не видят критической необходимости в обмене.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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