Эван Фурнье пропустит матч с «Панатинаикосом»
«Олимпиакос» останется без Фурнье в дерби с «Панатинаикосом».
По информации SDNA, 32-летний француз был исключен из заявки на матч из-за проблем с лодыжкой.
«Олимпиакос» подходит к принципиальному матчу с целым рядом потерь. Главный тренер Георгиос Барцокас также не сможет рассчитывать на Томаса Уолкапа, Кинана Эванса и Шакила Маккиссик.
12 октября в рамках чемпионата Греции «Олимпиакос» примет «Панатинаикос». Время начало матча (московское) – 19.00.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
