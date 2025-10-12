0

Эван Фурнье пропустит матч с «Панатинаикосом»

«Олимпиакос» останется без Фурнье в дерби с «Панатинаикосом».

По информации SDNA, 32-летний француз был исключен из заявки на матч из-за проблем с лодыжкой.

«Олимпиакос» подходит к принципиальному матчу с целым рядом потерь. Главный тренер Георгиос Барцокас также не сможет рассчитывать на Томаса Уолкапа, Кинана Эванса и Шакила Маккиссик.

12 октября в рамках чемпионата Греции «Олимпиакос» примет «Панатинаикос». Время начало матча (московское) – 19.00.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SDNA
