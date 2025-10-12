Буги Эллис может продолжить карьеру в «Дубае»
«Дубай» следит за молодым разыгрывающим «Альбы».
По информации журналиста Руперта Фабига, «Дубай» проявляет серьезный интерес к американцу Буги Эллису, который в настоящее время выступает за берлинскую «Альбу».
24-летний разыгрывающий ярко начал свой первый европейский сезон: в дебютном матче в Лиге чемпионов он набрал 27 очков, а в первых трех играх национального чемпионата записывал на свой счет в среднем 13,3 очка и 3,3 передач. На данный момент Эллис является лучшим снайпером «Альбы».
Опубликовал: opimakh.ilya
