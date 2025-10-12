Василий Карасев о поражении от «Локо»: «Могли рассчитывать на другой результат, но количество потерь и ошибок просто не позволило добиться победы»
Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал первое поражение команды в новом сезоне.
«Обидное поражение, могли рассчитывать на другой результат сегодня, но количество потерь и ошибок просто не позволило добиться победы.
Можно сказать, что не справились с Патриком Миллером, но мы делали акценты и на других игроках. Безусловно, это высококлассный игрок, которой в концовке по сути сам решил исход матча. Мы же должны были находить свои возможности для атак на последних минутах.
Команда у нас обновилась, нужно некоторые моменты еще налаживать. Возможно, именно в таких мелочах сегодня не доработали», – сказал после матча Василий Карасев.
МБА-МАИ уступил «Локомотиву-Кубань» со счетом 85:88. Лидером по результативности у краснодарцев стал Патрик Миллер, набравший 33 очка.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости