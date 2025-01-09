Джейлен Уильямс: «НБА, уберите камеры с лицевой линии. Мне надоело падать»

Джейлен Уильямс пожаловался на камеры возле лицевой линии.

«НБА , уберите камеры с лицевой линии, бро. Мне надоело падать на камеры», – сказал форвард «Оклахомы» после сегодняшнего матча.

«Тандер» проиграл в гостях «Кавальерс» со счетом 122:129.