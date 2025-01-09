Джейлен Уильямс: «НБА, уберите камеры с лицевой линии. Мне надоело падать»
Джейлен Уильямс пожаловался на камеры возле лицевой линии.
«НБА, уберите камеры с лицевой линии, бро. Мне надоело падать на камеры», – сказал форвард «Оклахомы» после сегодняшнего матча.
«Тандер» проиграл в гостях «Кавальерс» со счетом 122:129.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем